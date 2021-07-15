В Нижнем Тагиле появилась новая улица

Новая улица в Нижнем Тагиле получила название в честь конструктора Уралвагонзавода Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле в районе поселка Зональный появилась улица Мефодия Веремьева в честь ведущего конструктора и заместителя главного конструктора КБ по вагоностроению «Уралвагонзавода».

Постановление о создании новой улицы в уральском городе подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Отметим, что в этом году в городе обновили тротуары на улицах Красноармейская, Краснознаменная, Некрасова и Зерновая.