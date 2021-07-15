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Общество15 июля 2021 12:57

На Тюменской трассе возле Заречного изменили схему движения

Изменения ввели для увеличения пропускной способности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Изменения ввели для увеличения пропускной способности

Изменения ввели для увеличения пропускной способности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перекрестке Р-351 Екатеринбург - Тюмень (на обходе поселка Белоярский - 16 километра) и Мезенское - Заречный изменили схему организации дорожного движения. Об этом предупредили автомобилистов в ФКУ «Уралуправтодор».

- В целях увеличения пропускной способности на автомобильной дороге сего Мезенское - город Заречный проезд в сторону города Заречного и в сторону села Мезенского через указанный перекресток будет возможен с двух полос для движения, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Также там напомнили, что ранее на перекрестке с обеих сторон можно было повернуть из правой полосы только направо. Теперь движение из правой полосы возможно также в прямом направлении.