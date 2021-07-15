В девять школ Екатеринбурга привезли контейнеры для раздельного сбора мусора

Сортировать мусор школьнику будут с 1 сентября Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В школы Екатеринбурга привезли контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего в девять учебных учреждений - гимназию № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110, школы № 16, 19, 23, 79 и 208 доставили 138 урн с отсеками для трех видов отходов - бумаги, пластика и смешанного мусора.

- Раздельный сбор ТКО охватывает не только жилые дома, но и образовательные учреждения. Пример правильной сортировки мусора в школах позволит с ранних лет научить детей полезной привычке, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Сортируемые отходы из школ будут перевозить на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» и дополнительно сортировать для того, чтобы отправить во вторичную переработку.