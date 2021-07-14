В Екатеринбурге мама за рулем усадила малыша себе на колени

Малыш на коленках у мамы-водителя улыбался и махал рукой другим автолюбителям Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге мама за рулем Lada Granta усадила малыша себе на колени. На женщину пожаловались бдительные горожане в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Стояли на светофоре Бардина - Серафимы Дерябиной. Впереди машина. За рулём сидел ребенок. Видимо, на коленях у матери. Высовывался из окна. Махал ручками. Улыбался. Маме тоже было весело. Загорелся зеленый, и машина с ребенком за рулем поехала в сторону Зоологической, - рассказала подписчица группы Светлана.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга отреагировали на инцидент и сообщили, что очевидице нужно обратиться с заявлением в ГИБДД, чтобы привлечь водителя к ответственности.

- Напоминаем, что детей до 7 лет должны перевозить в детскх удерживающих устройствах. К сожалению родители сами подвергают своих детей к опасности. Так, например, около Первоуральска было ДТП, где отец за рулем вез ребенка на руках и при происшествии дочь погибла, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.