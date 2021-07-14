В Первоуральске пьяный мужчина сорвался с крыши дома

Мужчина долго висел на крыше, зацепившись руками Фото: Инцидент Первоуральск

В Первоуральске накануне вечером, 13 июля, с крыши четырехэтажного дома на Ватутина, 37 сорвался мужчина. Зачем он туда залез неизвестно, но очевидцы говорят, что он был пьян. Какое-то время мужчина висел, зацепившись руками, а затем перелез на козырек балкона.

Вызволять уральца с высоты приехали спасатели МЧС. Они протянули к мужчине автолестницу, тот начал перелазить на нее и сорвался.

- Первое тревожное сообщение о том, что на крыше здания находится мужчина, поступило в полицию в восьмом часу вечера от местных жителей, - рассказал начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - На указанный адрес оперативно прибыли экстренные службы, представители которых пытались спасти гражданина. Но, к сожалению, сделать это не удалось. Требования силовиков и спасателей мужчина проигнорировал, сорвался и упал, получив при этом серьезные травмы.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Полицейские начали проверку по факту инцидента и опросили очевидцев и жильцов дома, чтобы установить личность пострадавшего.

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