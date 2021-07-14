В Нижнем Тагиле иномарка наехала на 17-летнюю девушку

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП произошло накануне вечером, 13 июля, возле Циолковского, 14.
- Водитель пояснил, что при движении по перекрестку намеревался повернуть налево. Чтобы пропустить автомобиль, который двигался справа от него, мужчина остановился, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Как только автомобиль проехал, водитель сразу продолжил движение налево и не заметил молодую девушку, которая в это время уже начала переходить проезжую часть.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
К счастью, девушка сильно не пострадала и получила только ссадины. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. На 35-летнего водителя иномарки составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за не предоставление преимущества в движении пешеходу.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка