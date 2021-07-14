В Нижнем Тагиле иномарка наехала на 17-летнюю девушку

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП произошло накануне вечером, 13 июля, возле Циолковского, 14.

- Водитель пояснил, что при движении по перекрестку намеревался повернуть налево. Чтобы пропустить автомобиль, который двигался справа от него, мужчина остановился, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Как только автомобиль проехал, водитель сразу продолжил движение налево и не заметил молодую девушку, которая в это время уже начала переходить проезжую часть.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

К счастью, девушка сильно не пострадала и получила только ссадины. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. На 35-летнего водителя иномарки составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за не предоставление преимущества в движении пешеходу.

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