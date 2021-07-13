В Екатеринбурге на продажу на Avito выставили отель в центре города

Фото: сервис объявлений Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили отель международного класса NOVOTEL, расположенный по адресу Энгельса, 7. Стоимость готового бизнеса оценили в 711 миллионов рублей. Объявление появилось на портале Avito. Известно, что его площадь составляет чуть больше 11 тысяч квадратных метров. А построили его в 2010 году.

- В радиусе 500 метров от отеля располагаются основные достопримечательности города, в том числе Театр оперы и балета, Екатеринбургский зоопарк, смотровая площадка на 53 этаже БЦ «Высоцкий», - рассказывают авторы объявления.

Уточняется, что на территории отеля расположен отель Olive Lounge Restaurant&Bar. Также в услуги дополнительного сервиса входит фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массаж и другое.