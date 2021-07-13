Обещали решить вопрос: в Екатеринбурге двоих полицейских осудили за мошенничество

За свои услуги они запросили 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двоих полицейских осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Известно, что в феврале 2020 стажер дежурной части и старший оперативный дежурный предложили задержанным заменить наказание в виде выдворения за пределы России на административный штраф. За свои услуги они запросили 15 тысяч рублей.

- Однако, получив от этих граждан деньги, сотрудники полиции не выполнили обещанного, так как рассмотрение вопроса о возможности выдворения за пределы РФ за совершение административного правонарушения не входит в их полномочия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По решению Кировского районного суда экс-полицейские, уволенные по отрицательным мотивам, получили наказание в виде штрафов в размере 300 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.