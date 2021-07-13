На ВИЗе трамвай сбил женщину-кондуктора

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На ВИЗе, на трамвайном кольце возле площади Субботников трамвай сбил женщину-кондуктора. Инцидент произошел сегодня, 13 июля около 9:30 утра.

- Кондуктор вышла из трамвая, чтобы попросить соседний вагон, чтоб проехал вперед. При движении второй вагон задел ее и ее отбросило на попутный трамвай, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Женщину госпитализировали в областную больницу. Предварительно известно, что медики диагностировали у нее перелом таза.

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