В Екатеринбурге парень-сирота добился получения собственной квартиры через прокуратуру

В районном суде требования прокурора удовлетворили Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурга молодой человек обратился в прокуратуру после того, как не дождался своей очереди на предоставление нового жилья как ребенку-сироте. В ведомстве Ленинского района выяснили, что парень остался без попечения родителей еще в несовершеннолетнем возрасте. Когда ему исполнилось 18 лет, он долго не мог добиться права на получение собственной квартиры.

- Прокуратура в интересах заявителя направила в суд исковое заявление к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о возложении обязанности предоставить благоустроенное жилье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В районном суде требования прокурора удовлетворили. Теперь в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры обязаны предоставить молодому человеку благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 16 квадратных метров. Судебный акт вступил в законную силу.

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