Житель Нижнего Тагила лишился почти 40 тысяч, получив СМС от мошенника

Неизвестный сказал, что скинет СМС-сообщение с различными условиями кредитов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Нижнего Тагила лишился почти 40 тысяч рублей, сообщив мошеннику код, который ему пришел по СМС. 50-летний начальник технического отдела одной из местных организаций обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил взять кредит, но уралец отказался от подобных услуг.

- Неизвестный сказал, что скинет СМС-сообщение с различными условиями кредитов на телефон для ознакомления, после чего разговор прекратился. Через несколько минут гражданину поступило СМС с кодом «3662 ОСТОРОЖНО! Код запрашивают мошенники!», - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Когда незнакомец позвонил вновь, тагильчанин назвал ему четыре цифры из СМС. Чуть позже мужчина начал догадываться, что его обманули, и позвонил в банк, где ему сообщили, что с его счета списали порядка 39 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка