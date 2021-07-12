Жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика 328 тысяч за позднее предоставление новой квартиры

Женщина хотела отсудить у продавца почти полтора миллиона рублей из-за понесенных убытков и неустойки Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика 328 тысяч рублей за то, что последний опоздал с передачей квартиры собственнице. Женщина купила жилье в построенном доме от «РСГ-Академическое», представители компании обязались передать площадь в течение пяти рабочих дней после оплаты. Между сторонами было заключено соглашение о передаче приобретаемого по договору жилого помещения в срок до 30 августа 2020 года, однако этого не произошло.

- В октябре того же года Анна обратилась с претензией о предоставлении сведений по срокам передачи квартиры. Также она просила выплатить неустойку в течение пяти календарных дней после подписания акта приема-передачи жилого помещения. Передача квартиры состоялась только 2 декабря 2020 года, - сообщают в пресс-службе свердловского областного суда.

Женщина хотела отсудить у продавца почти полтора миллиона рублей из-за понесенных убытков и неустойки. Исковые требования заявительницы были удовлетворены частично: суд обязал непунктуального застройщика выплатить истцу 328 тысяч рублей.