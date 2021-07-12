В Екатеринбурге волонтеры спасли котенка, застрявшего на три дня внутри железной балки

Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

В Свердловской области волонтеры «Зооспаса» пришли на помощь котенку, который застрял в отверстии металлической балки в строительном вагончике. К Евгению Зенкову обратились хозяева участка недалеко от Новосвердловской ТЭЦ. По их словам, животное могло просидеть в ловушке до трех дней. Уральцы пытались вызволить усатого самостоятельно, но у них ничего не вышло.

- Вариантов действий очень мало, мощную металлическую конструкцию ничем не распилить, о расширении отверстия нечего и помышлять. У нас оставалось единственная возможность - как-то протащить котенка вперед или назад по каналу в этой балке. Никакие инструменты помочь здесь не могли, - рассказывает Евгений Зенков.

Хозяевам участка все-таки удалось спилить болгаркой внешнюю пластину балки, чтобы освободить пространство под головой животного. После чего зооспасатель попытался направить лапки усатого в отверстие, именно таким способом удалось вытянуть всего кота.

- Вскоре его уже держали на ручках закутанного в полотенце. Хотя это был один из диких котят, живущих вместе с кошкой в саду, сил на сопротивление у него уже совсем не было. Семья решила не отпускать его и взять к себе, - подытожили в «Зооспасе».

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