В Асбесте легковушка вылетела «на красный» и протаранила автобус

Фото: паблик Вконтакте "Pro Асбест"

В Асбесте водитель легковушки Renault протаранил автобус, вылетев на красный сигнал светофора. Авария произошла вечером 11 июля на пересечении улиц Мира и Ладыженского. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора, автомобиль в ДТП получил серьезные повреждения.

- Виновником аварии оказался 42-летний мужчина, который сел за руль будучи нетрезвым, но от прохождения освидетельствования он отказался. Его уже привлекли к административной ответственности, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на длительный срок: от полутора до двух лет. Кроме того, выяснилось, что водительское удостоверение уральца перестало действовать еще в 2018 году, поэтому его привлекли к ответственности за вождение без документов.