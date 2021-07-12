Нудисткий пляж в Свердловской области вошел в десятку лучших для отдыха нагишом

Загорать и купаться нагишом на Волчихинском водохранилище нравится 9% опрошенных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нудисткий пляж на водоеме реки Чусовая Свердловской области вошел в десятку лучших для отдыха нагишом. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU ко Дню нудистов, который отмечается 14 июля. Берег на Волчихинском водохранилище занял шестое место в рейтинге. Загорать и купаться нагишом там нравится 9% опрошенных.

Что касается нудитских пляжей по стране, то больше всего любители купаться и загорать нагишом оценили берег Крыма. Пляжи на острове заняли две строчки рейтинга - первое и третье: на первом оказался пляж в Коктебеле, на третьем - в Лисьей бухте. Второе место занял пляж в Дивноморском в Геленджике.

Рейтинг специалисты сервиса составили, опросив пользователей социальных сетей.