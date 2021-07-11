В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил 10-летнего велосипедиста и уехал

Место, где иномарка сбила ребенка Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, напротив дома № 11/1 по улице Бардина водитель Ford Focus сбил 10-летнего велосипедиста и уехал. ДТП произошло 7 июля около 16:00. Сейчас водителя иномарки разыскивают госавтоинпекторы.

- Неустановленный водитель автомашины Ford Focus, двигаясь по проезду улицы Бардина между домами № 11/1 и 13/1 со стороны улицы Онуфриева в сторону улицы Бардина допустил наезд на велосипедиста, двигающегося с тротуара через проезд справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Родители привезли пострадавшего ребенка в больницу. Медики диагностировали у мальчика закрытый перелом ключицы.

Если вы были очевидцем наезда на ребенка, сообщите об этом в ГИБДД по телефонам: +7 912 298 01 04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.