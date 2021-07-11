В Нижнем Тагиле из окна выпал двухлетний малыш

Малыша увезли в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле из окна второго этажа одного из домов по Липовому тракту выпал двухлетний мальчик. Малыш забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, пока мама отвлеклась на уборку. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 9 июля.
- Момент происшествия видела сестра ребенка, которая и сообщила маме о случившемся, - рассказали в пресс-группе МВД Нижнего Тагила. - В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что семья, где произошел несчастный случай благополучная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, в семье воспитывается три ребенка.
Ребенка с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb