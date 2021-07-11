В Нижнем Тагиле из окна выпал двухлетний малыш

Малыша увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из окна второго этажа одного из домов по Липовому тракту выпал двухлетний мальчик. Малыш забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, пока мама отвлеклась на уборку. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 9 июля.

- Момент происшествия видела сестра ребенка, которая и сообщила маме о случившемся, - рассказали в пресс-группе МВД Нижнего Тагила. - В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что семья, где произошел несчастный случай благополучная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, в семье воспитывается три ребенка.

Ребенка с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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