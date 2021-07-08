На Уралмаше открыли новую школу с системой «умный дом»

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

На Уралмаше спустя почти два года реконструкции открыли новую школу №80. В новом здании на улице Калинина будут учиться 1000 школьников – вдвое больше, чем в прошлом помещении. Школа, обустроенная современным оборудованием, примет учеников в сентябре.

- Мебель, проекционные экраны, многофункциональная школьная доска, доступ в интернет, возможность подключения специальных устройств для лабораторных исследований в зависимости от специфики изучаемого предмета - все по последнему слову техники, - рассказали в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», которая занималась реконструкцией.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Территорию возле школы тоже обновили. На ней положили рулонный газон, обустроили фигурные дорожки, клумбы и высадили деревья. Для занятий подготовили уличные спортплощадки, оборудованные с учетом разных возрастных групп учащихся.

В самой школе построили двухуровневую библиотеку и актовый зал - аналог современного драмтеатра и спортивный зал, в котором одновременно можно проводить одновременно разные командные игры: например, футбол и баскетбол.

Кроме того, вся территория школы оснащена системами «умный дом». Они позволяют управлять влажностью, температурой, контролировать пожарную безопасность, режим проветривания помещений, есть и кнопка срочного вызова охраны.