Работы по восстановлению контактной сети на въезде в депо будут проводиться в ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за обрыва провода изменено движение трамваев. Контактный провод в районе Новой Кушвы сегодня днем, 8 июля, оборвал грузовик. До того, как рабочие начали восстанавливать контактную сеть, движение трамваев № 8, 12, 15, 17 было остановлено на участке от перекрестка проспекта Ленина - проспект Мира до остановки «Трикотажная фирма».

- На 14:40 из-за невозможности заезда в депо «Новая Кушва» все трамваи 15 маршрута (8 вагонов) временно перенаправлены на 17 маршрут «УВЗ – ГГМ». Интервал движения - 17 минут, - рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Работы по восстановлению контактной сети на въезде в депо будут проводиться в ночное время. То есть завтра утром трамваи должны поехать по обычным маршрутам.