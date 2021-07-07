В Екатеринбурге из окна на четвертом этаже выпал двухлетний малыш

В отношении матери малыша возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из окна на четвертом этаже многоквартирного дома выпал двухлетний малыш. Инцидент произошел еще 29 июня на улице Авангардной в Орджоникидзевском районе. Известно, что мама ребенка отлучилась на время и оставила его под присмотром 14-летней дочери. Старшая сестра вышла на кухню, когда он упал с высоты.

- К счастью, ребенок остался жив. В результате пострадавшего с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота госпитализировали в 9 детскую больницу. Сообщение о случившемся медики направили в отдел полиции № 15, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении матери малыша возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит до одного года лишения свободы. Кстати, в уральской столице это же девятый случай выпадения детей из окон с начала года.