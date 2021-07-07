В Нижнем Тагиле определили, какие дворы благоустроят в 2022 году

Это может послужить примером для соседних территорий, которые еще не приняли участие в отборе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле общественная комиссия определилась с территориями, которые будут благоустроены в 2022 году. В список попали четыре двора: в границах домов 40, 40а, 42,44 на улице Ермака; двор в пределах улицы Выйская, 62, 68 и улицы Космонавтов, 116. Также отбор прошли территории на улице Дружинина, 39 и улице Выйская, 54, 56, 58.

- Общая сумма необходимого финансирования четырех проектов - 115 миллионов 143 тысячи рублей. Это может послужить примером для соседних территорий, которые еще не приняли участие в отборе, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, в этом году в Нижнем Тагиле работы ведутся также на четырех придомовых территориях и парках Общая сумма затрат на благоустройство составляет 268, 2 миллиона рублей 243,8 из которых предоставляет областное правительство.