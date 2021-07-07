Электричка станет основным общественным транспортом в Екатеринбурге

Электрика свяжет несколько районов Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени еще одним основным общественным транспортом в Екатеринбурге станет электричка. Проект был представлен сегодня на международной промышленной выставке «Иннопром».

Представители СвЖД сообщили, что электричка впишется в городскую инфраструктуру наравне с трамваем, при этом уровень шума не увеличится.

Основная задача городской электрички - связать 14 муниципалитетов екатеринбурнгской агломерации. Также планируется, что электричка соединит отдаленные районы города. В том числе электропоезд будет ходить до аэропорта Кольцово и Новокольцовский район, который сейчас строится.

Точные сроки реализации проекта не были озвучены, но на строительство необходимой инфраструктуры уйдет 2-3 года – сообщили предстатели свердловской железной дороги.