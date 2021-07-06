В Нижнем Тагиле мужчина поверил телефонным мошенникам и потерял 780 тысяч

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мужчина потерял 780 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. 31-летний мужчина обратился в полицию накануне и рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в данную минуту на его имя оформляют кредит на крупную сумму. Уральцу сообщили, что нужно срочно ехать в банк и оформлять кредит на такую же сумму.

- Потерпевший мужчина прошел в ближайшее отделение финансовой организации и оформил там потребительский кредит. После мужчине вновь позвонили и настоятельно рекомендовали обналичить взятую сумму в кредит и внести ее на безопасный счет, - сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Следуя инструкции, мужчина через банкомат совершил 51 перевод по 15 тысяч рублей каждый. Только после того, как звонки прекратились, он понял, что его обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».