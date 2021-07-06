На трассе под Нижним Тагилом организовали реверсивное движение

Фото: пресс-служба МУ МВД Нижнетагильское

На участке трассы Николо-Павловское - Петрокаменское - Алапаевск, где в результате проливных дождей размыло грунт, организовано реверсивное движение. Инспекторы Госавтоинспекции регулируют очередность проезда транспортных средств.

На месте ограничения движения смонтированы необходимые знаки. Ремонтные работы на участке продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД Нижнего Тагила.

Напомним, 5 июля движение транспорта полностью перекрыли, автомобилистов отправили в объезд через Реж и Верхнюю Салду. Причиной стали проливные дожди, повредившие несколько участков дорог в Горноуральском и Верхнесалдинском ГО.