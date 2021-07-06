Звезды итальянской оперы выступят в Свердловской филармонии

Фото6 пресс-служба Свердловской государственной филармонии

В Екатеринбург прибыли участники концерта «Опера-гала» во главе с дирижером маэстро Фабио Мастранджело и певицей Даниэлой Скиллачи. Мероприятие пройдет в рамках недели Италии

- Екатеринбург для меня очень значительный город в жизнь, в карьере, - отмечает Фабио. - Дирижировать здесь концерты - это всегда приятно, очень сильная филармония.

Программа сегодняшнего концерта составлена исключительно из итальянских хитов.

- Я выбрал программу, чтобы публика смогла что-то узнавать. Это всегда приятно, когда «о, слышишь», и хочется петь. Я рассчитывал на это, на узнаваемость произведений, которые мы исполняем. Для меня важна связь с публикой.

Певица Даниэла Скиллачи рассказала, что Россия очень напоминает ей родной город.

-Конечно, моя связь с Россией - это не только музыкальная связь, но и эмоциональная, наверное потому что я родилась на Сицилии. Это место, где присутствует очень много ярких эмоций, и мне кажется, что Россия в этом очень похожа.

В концертной программе «Опера – гала» были собраны арии известнейших композиторов Италии Верди, Пуччини, Беллини.

- Сегодня я начинаю с арии Нормы «Каста Дива», - рассказала Даниэла. - Когда я исполняю Беллини, я ощущаю особенную ответственность, потому что чувствую, что мне нужно исполнять его особенно хорошо.

Также на сцену филармонии выйдут солисты ведущих итальянских оперных театров Анджело Фиоре, Иван Инверарди.