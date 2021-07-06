Конгресс-центр Екатеринбург-ЭКСПО, построенный в 2019 году, получит новое название Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» получит название «МТС Live Холл». Создание концертной площадки обсудили на Иннопроме, во время подписания соглашения Уральского выставочного центра и ПАО «МТС» о совместном развитии концертно-развлекательной деятельности в регионе.

- Соглашение с МТС это один из ключевых шагов в реализации стратегии Екатеринбург-ЭКСПО, которая заключается в организации и проведении значимых деловых и развлекательных мероприятий, а также в развитии комплекса, - рассказал генеральный директор Уральского выставочного центра Игорь Данилов.

На обновленной площадке планируют проводить концерты и шоу, а также открыть интерактивные зоны для посетителей. Обновленный конгресс-центр обещают открыть уже этой осенью.

Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» - это уникальный многофункциональный зал-трансформер вместимостью до пяти тысяч мест. Он считается одним из самых современных и технологичных концертных залов в стране.