Под Нижней Салдой приостановили движение поездов из-за потопов, размывших железную дорогу

На место происшествия отправили технику, которая будет укреплять земляное полотно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на перегоне Нижняя Салда – Ясашная ограничили движение поездов. В районе участка Смычка – Алапаевск осели откосы насыпи земляного полотна из-за резкого повышения уровня воды в бассейне местного водохранилища. Сообщается, что здесь за два дня выпала двухмесячная норма осадков. Меры действуют с 4 июля 22:30 по местному времени.

- Движение пригородных поездов со стороны Нижниего Тагила будет ограничено до станции Нижняя Салда, со стороны Егоршино и Алапаевска – до станции Ясашная. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, - сообщают в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

На место происшествия отправили технику, которая будет укреплять земляное полотно. Также сюда выехала следственно-оперативная группа. Нижнетагильская транспортная прокуратура даст оценку исполнения законодательства должностными лицами ОАО РЖД.