В Нижнем Тагиле машина скорой помощи застряла в большой луже

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил" во ВКонтакте

Несколько жителей Нижнего Тагила попытались вытащить автомобиль скорой помощи, застрявший в огромной луже на Ленинградском проспекте после сильного ливня. Об этом пишет портал TagilCity.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил».

По словам местных жителей, здесь уже не раз случались подобные ситуации – после ливней на проезжей части образуются большие лужи, скрывающие неровности на дороге.

Отметим, что 3 июля в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, часть районов города оказалась подтоплена.