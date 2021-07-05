Движение по трассе будут ограничивать в ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган временно ограничат движение. Участок автодороги перекроют из-за ремонта на ж/д переезде на 55-м километре федеральной трассы, рядом с поселком Марамзино.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Движение будет ограничено 7 июля с 20:00 до 00:00, а также 8 июля с 00:00 до 04:00. Движение автомобилей будет реверсивным, машины будут пропускать по одной стороне трассы.