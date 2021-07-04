В Екатеринбурге досрочно открыли движение по мосту на улице Бебеля после капитального ремонта

С 15 мая половина моста была закрыта. Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации Екатеринбурга

В воскресенье, 4 июля, в Екатеринбурге снова запустили движение транспорта по мосту на улице Бебеля. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Алексей Орлов.

- Как и обещал, мост на Бебеля сдан после капитального ремонта досрочно, - написал мэр Екатеринбурга. - Теперь в Заречном микрорайоне пробок станет гораздо меньше. И жители смогут вздохнуть с облегчением.

Строители заменили старый асфальтобетон на новый на почти 15 тысячах квадратных метров дороги. Ремонтные работы начались 15 мая, когда была перекрыта половина моста. Изначально сообщалось, что ремонт будет продолжаться до 20 июля.