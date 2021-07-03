В Екатеринбурге инвалид вернул полную стоимость авиабилетов после вмешательства прокуратуры

«Уральские авиалинии» привлекли к ответственности в виде административного штрафа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге инвалид сумел вернуть полную стоимость авиабилетов после вмешательства транспортной прокуратуры. Выяснилось, что житель Самары приобрел билеты до Еревана и обратно для себя и жены, перелет осуществляла компания «Уральские авиалинии».
По стечению обстоятельств пара не смогла полететь в Армению и обратилась к перевозчику, чтобы вернуть свои деньги, однако удовлетворительный ответ не получила.
- После вмешательства транспортной прокуратуры и предоставления необходимых документов, подтверждающих инвалидность одного из пассажиров, авиаперевозчик фактически выплатил семье полную стоимость авиабилетов в размере 36 462 рубля, - сообщили в уральской транспортной прокуратуре.
Кроме того, по решению ведомства «Уральские авиалинии» привлекли к ответственности в виде административного штрафа.