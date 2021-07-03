В Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали 33-летнего молодого человека с 100 граммами наркотиков. Житель Березовского пытался забрать пакетик с запрещенным веществомв 300 метрах от остановки общественного транспорта в районе коллективного сада. Задержанный признал, что собирался сбыть вещества другим лицам. Экспертиза определила, что в свертке был героин.

- При осмотре жилища подозреваемого полицейские обнаружили: электронные весы, пакеты типа «зип-лок», изоленту и другое. Установлено, что мужчина ранее судим не был. Работал кладовщиком в частной фирме, занимающейся автохимией, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы. До суда его поместили под стражу.