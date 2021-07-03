Из аптек Свердловской области пропал успокоительный препарат «Феназепам»

Глава региона объяснил, что в марте этого года Минздрав изменил условия хранения лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Свердловской области пожаловались губернатору на отсутствие лекарств в аптеках. В частности, уральцы не могут приобрести успокоительный препарат «Феназепам». Глава региона объяснил, что в марте этого года Минздрав изменил условия хранения лекарств в аптеках, из-за чего последние лишились возможности продавать некоторые препараты.

- «Феназепам» в регионе есть. В аптеки его рапределяет наше областное учреждение «Фармация». Поставка на склады была 11 июня. Ждем еще одну партию 5 июля, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По словам главы региона, чтобы уточнить, поступил ли препарат, и забронировать лекарство, горожане могут позвонить по номеру в Екатеринбурге 257-00-77 — это аптека «Фармации», она находится на Уктусской, 31.