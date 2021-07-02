Карпинск остался без холодной и горячей воды

Вода появилась не у всех Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июля город Карпинск остался без горячей и холодной воды из-за ремонта сетей водоснабжения по улице Некрасова.

Воду в дома горожан должны были вернуть вечером того же дня, но этого не произошло. Жители стали жаловаться в социальных сетях на отсутствие воды. На сайте мэрии указано, что воды не будет до окончания работ. При этом, срок завершения ремонта не указан.

Вода в домах жителей Карпинска начала появляться 2 июля. При этом, у кого-то она есть, а у кого-то нет, а у кого-то идет с перебоями.