В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают 19-летнего парня

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поисквого отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 19-летнего Евгения Николаевича Ткаченко. Молодой человек вышел из дома 25 июня и не вернулся. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, короткие черные волосы, зеленые глаза, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения был одет в черную спортивную кофту, серую майку, черные спортивные штаны, серые сланцы, красно-синюю кепку.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он может находиться, сообщите на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».