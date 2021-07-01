Еще на трех маршрутах в Екатеринбурге появятся валидаторы

Валидаторы пока работают в тестовом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас валидаторы в тестовом режиме работают в автобусах на автобусных маршрутах №57 , № 21 (59) и 25. Со следующей недели к ним добавится один и самых популярных маршрутов – №50. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В ближайшем будущем перечень автобусных маршрутов, на которых установят валидаторы, расширят. Наличный расчет в автобусах, оснащенных системой бесконтактной оплаты проезда помощью «ЕКарты» и банковских карт, по-прежнему возможен. Оплату принимает кондуктор.

Напомним, что с 1 июля в Екатеринбурге меняется нумерация двух десятков городских автобусных маршрутов. Изменения проводятся в рамках транспортной реформы.