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Общество1 июля 2021 17:12

Еще на трех маршрутах в Екатеринбурге появятся валидаторы

Екатеринбуржцы смогут оплатить проезд еще в трех городских автобусных маршрутах, используя бесконтактную оплату
Алена ЗАХАРОВА
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Валидаторы пока работают в тестовом режиме

Валидаторы пока работают в тестовом режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас валидаторы в тестовом режиме работают в автобусах на автобусных маршрутах №57 , № 21 (59) и 25. Со следующей недели к ним добавится один и самых популярных маршрутов – №50. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В ближайшем будущем перечень автобусных маршрутов, на которых установят валидаторы, расширят. Наличный расчет в автобусах, оснащенных системой бесконтактной оплаты проезда помощью «ЕКарты» и банковских карт, по-прежнему возможен. Оплату принимает кондуктор.

Напомним, что с 1 июля в Екатеринбурге меняется нумерация двух десятков городских автобусных маршрутов. Изменения проводятся в рамках транспортной реформы.