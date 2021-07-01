Самолеты «Уральских авиалиний» начнут летать в Болгарию с 18 июля

Туристам напоминают, что в страну допускаются только определенные категории пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолеты компании «Уральские авиалинии» начнут полеты в Болгарию с 18 июля. Лайнеры будут летать прямым сообщением в Бургас из подмосковного города Жуковский, также с 21 июля появятся рейсы до Варны.

- Рейсы «Жуковский – Бургас» и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Улететь в Варну и вернуться можно по средам. Билеты уже появились в продаже на нашем сайте, - сообщают в пресс-служье «Уральских авиалиний».

Туристам напоминают, что в эту европейскую страну допускаются только определенные категории пассажиров. Например, граждане, у которых есть вид на жительство в Болгарии. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по Постановлению Правительства РФ № 635.