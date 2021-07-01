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Происшествия1 июля 2021 16:37

В Екатеринбурге 75-летнего деда обвиняют в изнасиловании 13-летней внучки

Мужчину оставили на свободе
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Девочка подвергалась сексуальному насилию четыре месяца

Девочка подвергалась сексуальному насилию четыре месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в отношении 75-летнего пенсионера возбудили уголовное дело. Следователи полагают, что мужчина, с октября 2019 года по конец января 2020 года приходил домой к своей 13-летней внучке, которая проживает вместе с родителями в одном из домов по улице Кировградской на Уралмаше, где насиловал школьницу.

Действия сексуального характера с применением насилия пенсионер совершал неоднократно. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Семья девочки считается благополучной, девочка не состоит на учете в ПДН. Суд запретил 75-летнему деду совершать определенные действия.