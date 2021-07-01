В Алапаевске волонтеры «Прорыва» ищут родственников найденного мальчика

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Алапаевске волонтеры отряда «Прорыв» разыскивают родственников найденного ребенка. Школьника обнаружили 1 июля. На вид мальчику от девяти до одиннадцати лет, сам он заявил, что его зовут Данила.

- Приметы несовершеннолетнего: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, серые-голубые глаза, светлые и короткие волосы. Особые приметы: два передних зуба сколоты, невнятная речь, - сообщают добровольцы.

Мальчик одет в светло-зеленую футболку с нарисованным драконом на груди, шорты до колена серого цвета, резиновые сланцы темного цвета, размер стопы 34, вес примерно 33,3 килограмма. С собой у него был игрушечный трактор из пластмассы желтого цвета.

Если вы знаете, кто может быть родственником мальчика, просьба сообщить в МО МВД России «Алапаевский» по телефону 8(343) 4634225.