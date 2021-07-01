На Урале закрыли лодочную станцию, где погиб ребенок

Лодочную станцию временно закрыли Фото: Андрей ТАНАЕВ

В городе Лесной Свердловской области из-за нарушений закрыли лодочную станцию, где 27 июня 2021 года утонула 13-летняя девочка во время купания в Нижне-Турьинском пруду. По информации ИА «Уральский меридиан», базу закрыли временно.

Инспекторы ГИМС нашли на объекте ряд нарушений. К примеру, здесь не полностью укомплектовано аварийно-спасательное оборудование, а у сотрудников станции нет нужных документов.

Но главное нарушение – это несоответствующее требованиям техническое состояние плавучих и береговых сооружений. Также здесь нашли несколько незарегистрированных судов.

До устранения всех нарушений лодочная станция работать не будет.