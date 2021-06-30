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Общество30 июня 2021 16:22

На Урале двое мужчин украли две тонны металлолома на железной дороге

Под подозрение попали двое жителей Полевского 48 и 49 лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Злоумышленники сбросили 1880 кг металла на общую сумму ущерба 51 тысяча 472 рубля

Злоумышленники сбросили 1880 кг металла на общую сумму ущерба 51 тысяча 472 рубля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить двух мужчин за кружу двух тонн металлолома на железной дороге. 27 мая в полицию поступил сигнал, что неизвестные скидывают из полувагонов лом черных металлов, добычей злоумышленников стали металлические пластины, трубы и другой металлолом, отправленный на переработку. Под подозрение попали двое жителей Полевского 48 и 49 лет.

- Установлен круг потерпевших – предприятия, которым принадлежал груз, выемка и изучение документов, доказано 3 эпизода краж. Злоумышленники сбросили 1880 кг металла на общую сумму ущерба 51 тысяча 472 рубля, - сообщили в управлении на транспорте по УрФО.

В полиции возбудили уголовное дело. Мужчин обвиняют в краже по предварительному сговору. Дело отправили на рассмотрение в Полевской районный суд. Там же рассмотрят еще пять эпизодов краж, к которым причастны обвиняемые.