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Общество30 июня 2021 15:57

В Краснотурьинском совхозе работники добились получения зарплаты через прокуратуру

В мае 150 сотрудников остались без денег
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Общая сумма долга составила 1.9 миллиона рублей

Общая сумма долга составила 1.9 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники совхоза под Краснотурьинском добились получения заработной платы, благодаря вмешательству прокуратуры. После жалобы местных жителей в ведомстве выяснили, что 150 сотрудников в мае остались без денег. Общая сумма долга составила 1.9 миллиона рублей.

- В целях восстановления трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия прокуратура города в адрес его руководителя внесла представление об устранении нарушений законодательства, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После прокурорской проверки задолженность по зарплате перед работниками предприятия погасили в полном объеме. Трудовые права работников восстановлены