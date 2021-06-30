В Краснотурьинском совхозе работники добились получения зарплаты через прокуратуру

Общая сумма долга составила 1.9 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Работники совхоза под Краснотурьинском добились получения заработной платы, благодаря вмешательству прокуратуры. После жалобы местных жителей в ведомстве выяснили, что 150 сотрудников в мае остались без денег. Общая сумма долга составила 1.9 миллиона рублей.
- В целях восстановления трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия прокуратура города в адрес его руководителя внесла представление об устранении нарушений законодательства, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После прокурорской проверки задолженность по зарплате перед работниками предприятия погасили в полном объеме. Трудовые права работников восстановлены