Из Арамиля в Кольцово построят новую дорогу

Планируется, что новая трасса будет четырехполосной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом построят новую трассу. Дорога пройдет через Арамиль, Большой Исток и закончится у подъезда к ЕКАД в районе аэропорта Кольцово. Она соединит кольцевую дорогу и промышленно-логистический комплекс «Кольцовский-3». Информация об этом содержится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации области.

- Приказываю принять решение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения, - сообщается в приказе.

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Согласно документам, длина дороги составит 4 608 метров. Планируется, что на ней будет четыре полосы, каждая шириной по 3,75 метра. Как следует из приложения к приказу, подготовкой документов по планировке территории займется компания «Принцип» в 2021-2022 годах.