В Каменске-Уральском 17-летний парень свел счеты с жизнью

Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском произошел трагический случай. 24 июня 17-летний парень совершил суицид. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в доме по адресу Первомайская,27.

- Парень воспитывался матерью. 1 октября ему было должно исполниться 18 лет. Предсмертной записки он не оставил, поэтому пока неясно, что его толкнуло на этот шаг, - рассказал наш собеседник.

Он добавил, что погибший парень был неоднократно судим – несколько раз за кражи и один раз за грабеж. За это он был приговорен к двум годам колонии условно.

По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Дело пока безфигурантное.