Угнал, чтобы прокатиться: на Урале инспекторы устроили погоню за лихачом

Задерживать лихача пришлось сотрудникам двух территориальных подразделений ДПС. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале инспекторы ГИБДД задержали мужчину, который угнал чужую легковушку. Накануне в полицию Туринска с заявлением об угоне обратился водитель Geely. Он рассказал, что китайскую легковушку угнал незнакомый ему мужчина. Тот сел в машину, когда ее двигатель был заведен и скрылся.

На поиск автомобиля ориентировали все наряды полиции. Найти угнанную легковушку уже спустя 7 минут удалось двум сотрудникам ДПС - капитану полиции Ивану Трубникову и лейтенанту Анатолию Шишкину. Они заметили угнанный автомобиль на выезде из города. Но водитель легковушки проигнорировал требования инспекторов об остановке. Полицейским пришлось бросится в погоню. Им удалось догнать и остановить водителя Geely. Его задержали на границе Туринского и Ирбитского районов.

- В ходе разбирательства установлена личность подозреваемого – это 24-летний житель поселка Фабричное Туринского района. Сам он рассказал, что находился в нетрезвом состоянии и, прогуливаясь по улице Стахановцев, он заметил открытый автомобиль Geely, в котором никого не было. Решив прокатиться, сел в автомобиль и поехал в сторону города Ирбита, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На любителя лихой езды составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.

Кроме того, сейчас полицейские решают вопрос с возбуждением уголовного дела. Угонщику грозит ответственность по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Автомобиль возвращен владельцу.