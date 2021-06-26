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Здоровье26 июня 2021 18:47

Пункт вакцинации в Екатеринбургском цирке будет работать еще два раза в неделю

Теперь поставить прививку здесь можно будет с понедельника по четверг
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Екатеринбурге начали увеличивать график работы пунктов вакцинации от коронавируса

В Екатеринбурге начали увеличивать график работы пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункт вакцинации в Екатеринбургском цирке будет работать еще два раза в неделю. Теперь поставить прививку здесь можно будет с понедельника по четверг. Об этом рассказали в администрации города.

- По причине высокой востребованности прививочного пункта в Екатеринбургском цирке дни работы медиков на этом объекте увеличены, - объяснили в мэрии.

Также продолжается работа остальных пунктов вакцинации. Кроме того, есть возможность оставить заявку на организацию выездного пункта вакцинации не только в организации и предприятия, но и по мету жительства, если есть договоренность с ТСЖ.