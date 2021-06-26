Свердловчан предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду

Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС предупредили свердловчан об усилении ветра до 27 метров в секунду сегодня, 26 июня. По данным синоптиков ураганный ветер пронесется по региону вместе с сильными ливнями, грозами и градом.

- При усилении ветра будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, - напомнили в МЧС о необходимости соблюдать меры безопасного поведения в непогоду.

Если непогода застанет вас врасплох на улице, постарайтесь найти укрытие. При этом не забывайте, что прятаться можно где угодно, только не под деревьями, которые не спасут ни от молний ни от града.

Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в автомобиле. Продолжать движение опасно, так как гроза сопровождается дождем, который снижает видимость.

Спасатели также напомнили, что во время непогоды лучше отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Дело в том, что во время ливней поверхности становятся скользкими и не только затрудняют передвижение людей, но и делает его травмоопасным, особенно на природе. Кроме того, во время непогоды возникают трудности с разведением костра, а, следовательно, пропадает возможность согреться и приготовить еду.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи спасатели попросили жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».