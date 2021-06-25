В Кушве 26 детей-сирот добились получения новых квартир через прокуратуру

25 июня прошло торжественное вручение ключей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кушве 26 детей-сирот добились получения новых квартир после вмешательства прокуратуры. В ведомство обратился 32-летний молодой человек, который рассказал, что его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. До 18 лет он жил в семье опекуна, а после был вынужден снимать квартиру.

- Прокуратура направила в Кушвинский городской суд исковое заявление с требованием поставить гражданина, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, на учет, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Также прокуратура выяснила, что своей очереди не дождались еще 25 человек. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, и всем выделили благоустроенные квартиры в новостройке. 25 июня прошло торжественное вручение ключей.