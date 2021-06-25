Поцарапал машину и уехал: в Екатеринбурге разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ДПС ищут водителя, который повредил соседнее авто и скрылся с места происшествия. По данным полиции, инцидент произошел 24 июня в период с 9:30 до 18:30 на улице Народной воли, 65. Известно, что владелец Subaru припарковался около бизнес-центра. А после работы заметил, что на иномарке появились повреждения левого переднего крыла.

- При этом водитель, допустивший наезд, с места происшествия скрылся. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия, а также разыскивают скрывшегося водителя, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Если вы стали очевидцем этого ДТП или знаете, что чей-то видеорегистратор зафиксировал произошедшее, сообщите в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону +7 (967) 742-92-14 или 02 (102). Конфиденциальность гарантируется.