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Общество25 июня 2021 16:33

В Краснотурьинске отменили празднование дня города из-за пандемии

26 июня не состоится концертно-развлекательная программа на центральной площади
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Решение об отмене принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Решение об отмене принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске из-за пандемии коронавируса отменили праздничные мероприятия в честь дня города, которые должны были состояться 26 июня. В этот день не состоятся запланированная концертно-развлекательная программа на центральной площади, экскурсии, торжественные вручения наград и дипломов и фейерверк на набережной.

- Решение об отмене праздничной программы принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписан сегодня, 25 июня, главой городского округа, - сообщают в пресс-службе мэрии Краснотурьинска.

Школьные выпускные пройдут в запланированном формате с соблюдением всех противоэпидемических мер.